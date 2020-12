Decaro tra gli assembramenti fuori dai locali: “Non sono matto a fare la nuova ordinanza”

(Agenzia Vista) Bari, 20 dicembre 2020 - “I locali dicono io vendo il cocktail poi che ne so se uno se lo porta a casa, vi faccio vedere che sono tutti fuori dai locali, motivo per il quale ho dovuto fare l’ordinanza per i fine settimana, anche per le vigilie. Io non credo di essere matto, se prendo delle decisioni è perché tutte queste decisioni che stanno qui da decreto non possono stare”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un video mostra gli assembramenti fuori dai locali, denunciando i comportamenti dei cittadini. /