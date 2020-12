Serie B: il Lecce perde 3-0 al Via del Mare col Pisa

Nel secondo tempo i salentini aumentano i ritmi del gioco. Coda non inquadra la porta. Al 23’ Sibilli realizza il terzo gol, tiro dal limite dell’area. I pugliesi propositivi. Pettinari insidioso. Netta sconfitta per il Lecce. E’ quinto in classifica con 21 punti insieme al Venezia. Nella quattordicesima giornata di andata i salentini giocano martedì 22 Dicembre alle 19 in trasferta contro la Spal.

- Nella tredicesima giornata di andata di Serie B il Lecce perde 3-0 in casa contro il Pisa. Nel primo tempo al 2’ la squadra di Luca D’Angelo passa in vantaggio con Soddimo, tiro da pochi metri su passaggio di Marin. Al 17’ raddoppia Gucher, tiro da fuori area. Il Lecce in contropiede. Paganin non concretizza una buona occasione.