Sondaggi, Dire-Tecnè: 81% elettori di maggioranza contro lockdown totale

ROMA - I piu' critici sull'Italia 'zona rossa' per le festivita' sono gli elettori dei partiti di maggioranza. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 18 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per spesso, eta', area geografica. Al lockdown a Natale e festivi si dice contrario l'81,7% di chi sostiene i partiti del Governo Conte; favorevole il 12,2%; non sa il 6,1%. L'idea ha convinto di piu' gli intervistati nel complesso, compreso quindi anche chi vota i partiti di opposizione: il 64,3% si e' detto favorevole; il 27,9% contrario; il 7,8% non sa.