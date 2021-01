ROMA — Il vaccino italianoha concluso la fase 1 di sperimentazione e si è dimostrato sicuro ed efficace. A comunicarlo il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, spiegando che il prodotto non ha registrato eventi avversi e ha permesso di produrre il picco di anticorpi in 4 settimane, con una sola dose.Il 92,5% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi rilevabili e si punta a "chiudere la fase 3 entro l’estate". La produzione è prevista in 100milioni di dosi l’anno. In questo modo, secondo il commissario Arcuri, "proviamo a raggiungere un’indipendenza nella dotazione dei vaccini".