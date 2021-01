- Epifania un po' più 'dolce' per circa 100 bambini di Monopoli che vivono in situazioni di disagio sociale, a cui sono state consegnate altrettante calze di cioccolata. L'iniziativa è data dall'associazione umanitaria "Lilly Colucci", in collaborazione con l'Assessorato dei Servizi Sociali del Comune di Monopoli, che ha fornito il nominativo dei piccoli.