In Italia quasi 180mila vaccinati: "Secondi in Ue"

ROMA — "Ci sono differenze regionali significative" tra regioni, ma "siamo a oltre 179mila persone vaccinate". In 48 ore "abbiamo vaccinato 95.000 persone". Ad affermarlo, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts. "Un dato record nell'ambito dell'Unione Europea. I numeri italiani sono già oggi soddisfacenti, perché pongono il nostro Paese al secondo posto nel continente per quantità di dosi somministrate", dicono da Palazzo Chigi. E sono in arrivo le altre 470 mila dosi del vaccino Pfizer Biontech.Mentre è ancora polemica sulle poche vaccinazioni in Lombardia. "Se la Regione a guida leghista, che aveva già combinato disastri con il siero anti influenzale, non è in grado di vaccinare contro il Covid, è giusto che subentri lo Stato esercitando i poteri sostitutivi", dice il viceministro dell’Economia Misiani.