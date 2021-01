ROMA — Il Ministro della Saluteha inviato al Comitato Tecnico Scientifica la richiesta pervenute dalle case discografiche per predisporre un "protocollo di sicurezza per gli artisti" che si esibiranno a Sanremo. Il Ministro ha ribadito che "per gli spettacoli che si svolgono nelle sale teatrali valgono le norme previste nell'attuale Dpcm".