Serie B: il Lecce pareggia 1-1 fuori casa col Pordenone

- Nella prima giornata di ritorno di Serie B il Lecce pareggia 1-1 fuori casa contro il Pordenone. Nel primo tempo al 14’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Coda, tiro di destro. Al 20’ pareggia Musiolik, tiro di sinistro. La squadra di Attilio Tesser aumenta i ritmi del gioco. Butic non inquadra la porta. Il Lecce in contropiede. Mancosu non concretizza una buona occasione.