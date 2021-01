Tennis: il Roland Garros si gioca il 23 Maggio Wimbledon il 28 Giugno

Sono state decise le date dei tornei di tennis maschile del Roland Garros a Parigi in Francia e di Wimbledon in Inghilterra. Le ha comunicate l’ATP. Il Roland Garros inizierà il 23 Maggio 2021. A Wimbledon si giocherà dal 28 Giugno. Tra i giocatori che parteciperanno a questi due tornei il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Rafa Nadal.

Nel tennis femminile dal 22 al 28 Febbraio 2021 si giocherà un torneo WTA 500 a Melbourne in Australia. Dall’1 al 7 Marzo 2021 si disputerà il torneo WTA 500 di Doha in Qatar. Dall’8 al 14 Marzo si giocherà il torneo WTA 1000 di Dubai negli Emirati Arabi. Dal 22 al 29 Marzo si svolgerà il torneo WTA 1000 di Miami in Florida negli Stati Uniti d’America.

Nella terza settimana di Maggio 2021 si giocherà il torneo WTA di tennis donne di Colonia in Germania. Alla maggior parte di questi tornei parteciperanno l’australiana Ashleigh Barty e la rumena Simona Halep.