Carrera, di gran carriera anche per la C?

NICOLA ZUCCARO - "Non è un problema quello della conoscenza della categoria, Serie A, B o C". Alle perplessità espresse da una parte della tifoseria biancorossa sulla scelta, dei De Laurentis, di Massimo Carrera quale successore di Gaetano Auteri sulla panchina del Bari, non si è fatta attendere la risposta del neo tecnico del Galletto nel corso della sua presentazione ufficiale alla stampa.



Nel motivare l'accettazione dell'incarico per i 5 anni bellissimi trascorsi con il Bari, Carrera è partito dal presupposto che il calcio è sempre lo stesso in ogni campionato e ad ogni latitudine. E per quest'ultima, eccezion fatta per l'esonero da tecnico dell'AEK Atene nel dicembre scorso, i risultati sono dalla sua parte per aver conquistato un Scudetto e una Super Coppa con lo Spartak Mosca nel 2017.





Ma, insieme ai successi precedentemente menzionati, pur essendo riportato nel proprio curriculum di essere stato il vice di Antonio Conte nella Juventus e nella Nazionale, Carrera non sa che il terzo torneo italiano è tutt'altra cosa con un Girone C animato dall'assalto al Bari per la conquista del secondo posto. Un dato che per l'ex difensore del Bari dal 1987 al 1991 deve essere la prima conoscenza che gli consenta di poter essere un allenatore di gran carriera anche nella e per la Serie C.