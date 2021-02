Crisi di Governo: Italia Viva propone bicamerale per riforme

ROMA - Dopo un primo incontro in mattinata, è ripresa la discussione fra i rappresentanti dei partiti che dovrebbero formare il nuovo governo. Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, avrebbe proposto una bicamerale per le riforme guidata dall'opposizione."Dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi", aveva detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ieri al termine delle consultazioni. I nodi da sciogliere riguardano Mes e Recovery, oltre a temi di economia e giustizia.