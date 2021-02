ROMA — Secondo l’Istituto superiore di sanità “I vaccini non possono causare Covid-19”. Nella sezione dedicata alle domande, i cercatori spiegano che “I vaccini ora in uso (Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca) non somministrano virus. Una eventuale malattia Covid-19 successiva sarebbe contratta indipendentemente dal vaccino”.