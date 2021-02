Roche lancia test rapido non invasivo

BASILEA — Roche ha lanciato un nuovo test rapido per la diagnosi di Covid-19. A metà febbraio un tampone nasale per individuare l’antigene del coronavirus Sars-CoV-2 sarà disponibile nei Paesi che accettano il marchio CE, ottenuto oggi dal gruppo farmaceutico svizzero per il suo prodotto. L’esame viene presentato come “meno fastidioso per i pazienti rispetto al tampone classico”. Non solo: “Il campione può essere prelevato anche dai pazienti stessi”, informa il colosso basilese, precisando tuttavia che “a seconda delle norme in vigore nei vari Paesi potrebbe comunque essere richiesta una supervisione medica”. Oltre all’essere meno invasivo, il nuovo strumento potrà contribuire a ridurre il rischio per gli operatori sanitari.