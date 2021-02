Salvini: "Paese nel caos e Governo pensa ai rimpasti, incredibile! Subito al voto"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2021 - E' incredibile che con un piano vaccinale fermo, con un milione di posti di lavoro a rischio, e con le scuole aperte nel caos, al Governo passino il tempo occupandosi di poltrone, di litigi e di rimpasti. Basta! L'Italia ha bisogno di scelte precise, portiamo subito in aula i decreti per il taglio delle tasse, per le assunzioni di medici e infermieri, per il blocco delle cartelle esattoriali e poi diamo il voto e la parola agli italiani". Queste le parole del leader della Legasulla crisi di governo.