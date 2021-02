Serie C: il Foggia perde 2-0 in casa col Catanzaro

- Nella quinta giornata di ritorno del girone C di Serie C il Foggia perde 2-0 in casa contro il Catanzaro. Nel primo tempo la squadra di Marco Marchionni propositiva. Di Jenno insidioso. I calabresi in contropiede. Casoli non inquadra la porta. Nel secondo tempo i dauni aumentano i ritmi del gioco. Garofalo non concretizza una buona occasione. Al 29’ il Catanzaro passa in vantaggio con Di Massimo, tiro di destro su passaggio di Evacuo. Al 36’ raddoppia Carlini su rigore concesso per un fallo del portiere Fumagalli su Evacuo. I pugliesi incisivi. Rocca sfiora il gol. Il Foggia è sesto in classifica con 36 punti.