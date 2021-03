Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 84-76 col Cska Mosca

(via Olimpia Milano Fb)





Quarto quarto, Punter 74-64 Armani. Shields, 76-68. Punter, 79-70. Di nuovo Punter, 82-73. Ancora Punter, Milano vince questo quarto e 84-76 tutta la partita. Successo meritato per la squadra di Ettore Messina. E’ seconda in classifica da sola con 38 punti. Migliori marcatori, nei lombardi Punter 32 punti e Shields 14. Nei russi James 21 punti e Shengelia 20. Nella trentesima giornata l’Armani Milano giocherà venerdì 19 Marzo alle 20, 45 in casa contro gli spagnoli del Barcellona.

Nella ventinovesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 84-76 fuori casa contro i russi del Cska Mosca. Primo quarto, Leday 5-0 per i lombardi. Punter, 10-4. Roll, 15-6. Hines, 21-8. Shields, Milano prevale 30-10. Secondo quarto, Rodriguez 32-16 Armani. Leday, 36-22. Rodriguez, 39-29. Punter, 44-34. Ancora Punter, Milano si impone di nuovo 47-34. Terzo quarto, Leday 50-41 Armani. Ancora Leday, 54-46. Punter, 59-51. Rodriguez, 64-53. Shields, 67-55. Tripla di Datome, Milano trionfa 70-55.