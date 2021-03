Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 91-85 contro la Virtus Bologna

(via Happy Casa Fb)

Nella ventiduesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 91-85 in casa contro la Virtus Bologna. Primo quarto, Tessitori 9-7 per gli emiliani. Perkins impatta per i pugliesi, 11-11. Bostic, 16-11 Happy Casa. Thompson, 18-13. Ancora Thompson, 21-17. Teodosic, 22-21 Bologna. Bell, Brindisi prevale 24-23. Secondo quarto, Abass 27-24 Virtus. Hunter, 31-29. Perkins, 35-33 per la squadra di Frank Vitucci. Belinelli, 39-38 per gli emiliani. Gamble, 43-38. Ricci, 45-39. Belinelli, Bologna prevale 48-43. Terzo quarto, Weems 50-47 Virtus. Ricci, 52-50. Bostic, 53-52 Happy Casa.

Udom, 58-54. Thompson, 60-56. Tripla di Teodosic, 63-61 per gli emiliani. Willis, Happy Casa, questo quarto termina in parità, 63-63. Quarto quarto, Visconti 68-63 per i pugliesi. Perkins, 71-67. Udom, 72-71. Bostic, 75-71. Thompson, 76-72. Bostic, tripla 81-74. Udom, 84-79. Bostic, 87-82. Udom, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 91-85 tutta la partita. Successo meritato per i pugliesi. Sono secondi in classifica con 30 punti. Migliori marcatori, nella squadra di Frank Vitucci Bostic 27 punti e Perkins 19. Nella Virtus Bologna Gamble 18 punti e Teodosic 15. Nella ventitreesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 21 Marzo alle 20,45 in casa contro il Sassari.