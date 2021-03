Covid, Fontana: "La Lombardia resta in zona arancione rinforzato"

MILANO - La Lombardia resta in zona "arancione rinforzato". Lo ha confermato il presidente della Regione Attilio Fontana. Riflettori puntati sulla regione d'Italia: oggi 5.210 nuovi casi su 57.154 tamponi effettuati.

Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva (+11, 543) che negli altri reparti (+69, 4.804). I decessi sono 61 per un totale complessivo di 28.638 morti in regione dall'inizio della pandemia. Milano è la provincia più colpita con 1.593 nuovi positivi.