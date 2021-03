ROMA - Oggi in Cdm saranno approvate le nuove regole anti contagio e le norme sugli operatori sanitari no-vax. Dal 7 al 30 aprile tutte le regioni saranno in zona rossa o arancione. Previsto un meccanismo per allentare le restrizioni se migliorano i dati, ma fino al 6 aprile sono previsti tamponi e quarantena obbligatori per i viaggi esteri. Sarà vietato ai governatori regionali di chiudere le scuole fino alla prima media.