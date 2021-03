ROMA - Conto che questo sia l'ultimo 'decreto emergenza' con chiusure e restrizioni - intervistato dal Quotidiano ''Il Tempo'', il leader della Lega Matteo Salvini, parla del nuovo lockdown che l'Italia dovrà affrontare.''Mi fido di tutti i medici che ormai parlano di marzo come dell'ultimo mese in cui stringere i denti, per poi rinascere, ripartire, oserei dire Risorgere dopo la Santa Pasqua di aprile".