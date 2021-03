Ema: "Casi inevitabili durante vaccinazione di massa"

AMSTERDAM — "Quando vaccini milioni di persone è inevitabile che si verifichino episodi rari o gravi di malattie dopo la vaccinazione".Queste le parole della direttrice dell'Ema,, durante la conferenza stampa convocata per indicare il percorso di verifica sul vaccino AstraZeneca. I benefici del vaccino AstraZeneca superano i rischi. Il ruolo dell'Ema - ha proseguito - è quello di valutare tutti i casi per assicurarci che eventuali reazioni avverse vengano indagate rapidamente in modo da poter capire se si tratta di un vero effetto collaterale del vaccino o di una coincidenza".