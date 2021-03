Lucio Dalla e la Puglia. Un legame rinnovato dai Negramaro con il tacco d'Italia, dove il cantautore bolognese trascorse le vacanze estive pressa la sua villa alle Isole Tremiti. Il gruppo salentino gli ha reso omaggio in apertura della terza serata del 71mo Festival di Sanremo, per i 50 anni di " 4 marzo 1943 ".Ispirato dalla sua data di nascita, Lucio Dalla dette nel 1971 questo titolo al brano che lo lanciò nell'Olimpo della musica leggera italiana. Quest'oggi, 4 marzo 2021, se fosse rimasto ancora in vita (morì per un improvviso malore il 1 marzo 2012), Dalla avrebbe compiuto 78 anni.