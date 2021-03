In affanno la terapia intensiva pugliese

Con una media di 1744 positivi giornalieri, la Puglia vanta il triste tasso di positività di 11,3%. Il numero dei contagiati nella nostra Regione è 788 con 33 decessi: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

L'aumento dei contagi in Puglia mette ancora più sotto pressione la sanità pugliese, con la terapia intensiva sempre più allo stremo. Sui 2100 pazienti che hanno avuto bisogno di ricovero ospedaliero, infatti, ben 27 hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure della terapia intensiva che fanno arrivare a 248 i posti letti occupati.