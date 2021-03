Covid, Figliuolo: "Capillarità e grandi hub metropolitani per strategia vaccini"

(Agenzia Vista) Genova, 29 marzo 2021 - "Capillarità sul territorio e grandi hub nelle aree metropolitane: sono questi i due elementi che devono contraddistinguere la nostra campagna vaccinale per arrivare alle 500mila somministrazioni al giorno ed è su questa linea che fin dall'inizio ci siamo mossi, portando i punti vaccinali dai 1.400 del primo marzo agli oltre 2mila che abbiamo oggi". Lo ha detto in Liguria il commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, all'inaugurazione del centro da 50 linee vaccinali per 13mila vaccini al giorno, alla presenza del governatore Toti.