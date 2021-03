Qualificazioni Europei: l'Italia Under 21 pareggia 1-1 con la Repubblica Ceca

(via Nazionale Italiana di Calcio Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima partita del gruppo B della prima fase delle qualificazioni agli Europei l'Italia Under 21 pareggia 1-1 a Celje in Slovenia contro la Repubblica Ceca. Nel primo tempo al 31' la squadra di Paolo Nicolato passa in vantaggio con Scamacca, tiro di destro su passaggio di Cutrone. Nel secondo tempo al 29' la Repubblica Ceca pareggia, Maggiore devia di testa nella propria porta nel tentativo di anticipare Lingr.



Gli azzurrini rimangono in nove. Espulsi al 39’ Tonali per aver colpito con un calcio Sasinska e al 93’ Marchizza per doppia ammonizione. Nell’altra gara del gruppo B la Spagna Under 21 vince 3-0 con la Slovenia. L’ Italia è seconda in classifica nel gruppo B a 1, alle spalle della Spagna prima con 3 punti, prossima avversaria degli azzurrini sabato 27 Marzo alle 21.