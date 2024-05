Poli Bortone presenta il programma per Lecce: un approccio inclusivo e multifocale

LECCE - Il candidato Sindaco Poli Bortone ha presentato il suo programma per Lecce, incentrato sull'idea di una partecipazione reale di tutti i cittadini alla vita della città. Con uno sguardo attento alle esigenze della comunità, il programma si propone di affrontare le sfide e le opportunità che caratterizzano il contesto urbano attuale.Una delle priorità del programma di Poli Bortone è la riorientazione dell'amministrazione comunale verso una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Questo sarà realizzato attraverso la decentralizzazione degli uffici pubblici, la valorizzazione delle risorse umane e l'implementazione di nuovi servizi per la comunità. L'obiettivo è quello di creare un legame più forte tra il centro e le altre parti della città, assicurando un accesso equo e agevole ai servizi pubblici.Il programma si impegna a garantire una maggiore cura e manutenzione della città, vigilando sull'esecuzione dei lavori stradali e dei servizi pubblici. Sarà data particolare attenzione alla prevenzione degli atti vandalici e all'adozione di misure per la sicurezza urbana.Un'altra area prioritaria è quella della mobilità sostenibile, con un'attenzione particolare alla sicurezza dei cittadini. Saranno promosse nuove soluzioni per la mobilità urbana, inclusi parcheggi in città e forme di trasporto alternativo. Inoltre, verranno attivate misure per migliorare la sicurezza pubblica, con la regolamentazione degli orari di vendita di alcolici e l'adozione di strategie per riappropriarsi degli spazi urbani.Il programma si propone di promuovere un turismo di qualità, incentrato sull'offerta di eventi culturali differenziati e su una maggiore permanenza dei turisti in città. Si lavorerà per valorizzare il patrimonio culturale locale e creare nuove opportunità per i giovani e gli studenti.Saranno potenziati i servizi dedicati alle persone vulnerabili e sarà promossa un'idea di ambiente sostenibile e inclusivo. Si punterà alla creazione di comunità energetiche e alla gestione corretta dei rifiuti, con l'obiettivo di differenziare il 70% dei rifiuti e premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini.Infine, il programma prevede iniziative per valorizzare lo sport e le attività ricreative, coinvolgendo la comunità e promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Si lavorerà anche per sensibilizzare i cittadini sulla cura degli animali e la protezione dell'ambiente.Il programma di Poli Bortone si presenta come un progetto ambizioso e integrato, che mira a trasformare Lecce in una città inclusiva, sostenibile e vivibile per tutti i suoi cittadini.