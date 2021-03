(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2021 - "Un settimana fa non lo avrei immaginato, ma eccomi qui, io ci sono e annuncio la candidatura del Partito democratico, quel partito che ho contribuito a fondare. Io non cerco l'unanimità, cerco la verità. Chiedo ai democratici di discutere, poi faremo insieme la sintesi". Così Enrico Letta scioglie la riserva per la segreteria Pd su Twitter.