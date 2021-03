Rezza: "250mila dosi AstraZeneca bloccate in Italia"

ROMA - "Il lotto che è stato bloccato da Aifa conteneva 560mila dosi di cui 250mila destinate all'Italia e le altre a 7 paesi europei. Si sa che ci saranno eventi avversi quando si inizia una campagna di massa, ma non possiamo dire se ora gli eventi segnalati abbiano un nesso di causalità. In Gb sono stati somministrati 9 mln di dosi e non sono riportati eventi avversi di particolare gravità e Ema continua a rassicurare. Quindi è chiaro che la campagna va avanti ma non dobbiamo sottovalutare tali episodi", queste le parole del direttore della Prevenzionealla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale.