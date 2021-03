Nel secondo tempo al 2’ pareggia Baschirotto di testa su cross di Bianchi. Al 38’ Balde del Foggia con un tiro di sinistro colpisce la traversa. Al 39’ Tounkara della Viterbese non concretizza una buona occasione. Al 94’ l’allenatore dei dauni Marco Marchionni è espulso per proteste. Il Foggia è quinto in classifica con 47 punti.

Nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C il Foggia pareggia 1-1 in casa con la Viterbese. Nel primo tempo al 41’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con Rocca su rigore concesso per un fallo di Markic su Dell’Agnello. Al 45’ D’Andrea con un tiro di destro va vicino al raddoppio.