Vaccino, Oms: "Disuguaglianze tra Paesi grottesche, l'iniqua distribuzione è un oltraggio morale"

(Agenzia Vista) Ginevra, 23 marzo 2021 - "Le disuguaglianze tra il numero di vaccini somministrato nei Paesi ricchi e quello somministrato nei Paesi poveri sta crescendo e diventando ogni giorno più grottesca. L'iniqua distribuzione dei vaccini per il Covid-19 non è solo un oltraggio dal punto di vista morale ma è anche controproducente dal punto di vista economico ed epidemiologico". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO