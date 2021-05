Bari 9 maggio '78, Ferlicchia e Distaso in Rai per il delitto Moro

Al capoluogo pugliese Moro fu legato non solo per la carriera universitaria e per il servizio militare, ma anche per l'attività politica che lo vide assiduamente in contatto coi vertici locali della Dc. Ne fu prova, non appena diffusa la tragica notizia in quella drammatica mattinata di 43 anni fa, la presenza di Walter Distaso e di Luigi Ferlicchia presso gli studi della sede regionale della Puglia in via Dalmazia.





Nei rispettivi ruoli di Segretario Cittadino e di Segretario Provinciale dello stesso Partito, all'interno del collegamento con l'edizione straordinaria del Tg1 curato da Gustavo Delgado, testimoniarono lo sgomento dell'intera DC in Terra di Bari per l'assassinio di Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse.

Il 9 maggio 1978, con il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani a Roma, terminò il sequestro del presidente della Democrazia Cristiana. Fu tragicamente scritta, con questo epilogo, la parola fine ai quei drammatici 55 giorni che angosciarono l'Italia, ed in particolare la città di Bari.