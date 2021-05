Bari, domani e mercoledì si riunisce il Consiglio comunale

BARI - Il consiglio comunale è convocato domani, martedì 18 maggio 2021 alle ore 16.00 e mercoledì 19 maggio, alle ore 9.00 in modalità telematica attraverso lo strumento della videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, per la trattazione degli argomenti inseriti all' ordine del giorno E' possibile assistere alla diretta streaming della seduta accedendo a questo link