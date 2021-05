Premio “Piedigrotta Barese” 2021

BARI - Il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, riprendendo un’antica manifestazione dei primi del ‘900 denominata Piedigrotta Barese, organizza per l’occasione il Premio “Piedigrotta Barese” per valorizzare gli autori di componimenti (poesie, racconti, canzoni) in vernacolo dandone pubblica visibilità. Alcune poesie e canzoni ormai ‘tradizionali’ hanno ottenuto un successo straordinario in questo modo (si pensi a “Canzone a Marì” di Macina[1]Giannini che divenne sigla della fortunata e popolarissima trasmissione di Radio Bari “La Caravella” con i suoi mitici Colìne e Mariètte).La Piedigrotta Barese è peraltro da qualche anno attuata sotto l’egida del Comune di Bari, Assessorato alla Cultura e Commissione Cultura, con la collaborazione delle Associazioni Culturali cittadine riunite nel più vasto Progetto denominato “Omaggio a Bari” (ideato e coordinato da Vito Signorile) teso alla rivalutazione del Dialetto barese e al recupero di Tradizioni, Lingua, Usi, Costumi, Racconti, Canti della Cultura popolare Barese. Importanti personaggi del passato, “i padri del nostro dialetto” vengono celebrati nel corso della ormai tradizionale manifestazione attraverso la lettura di loro opere da parte di attori e cantori professionisti e dei tanti seguaci, innamorati della propria città.L’edizione di quest’anno è dedicata al poeta Domenico Dell’Era e prevede premi per la Poesia, per il Racconto breve, e per la Canzone, esclusivamente in dialetto barese e dell’area metropolitana barese.Le opere possono essere anche edite già premiate in altri concorsi tranne quelli organizzati dal Gruppo Abeliano (Versi alla Luna - Piedigrotta Barese – Altri). Vincono i primi 3 classificati per ciascuna sezione, insindacabilmente votati da una Giuria (composta da note personalità della cultura e dello spettacolo) presieduta dall’Assessore alla Cultura o dal Presidente della Commissione Cultura del Comune di Bari. Si può partecipare con 1 o max 2 componimenti (a tema libero) per ciascuna sezione. La premiazione avverrà nel corso dell’evento che si terrà presso l’Anfiteatro della Pace (c/o Centro Mongolfiera Japigia) il 2 giugno 2021 (eventualmente trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano e da Radio PoPizz-Tv nel caso di misure anti-Covid). Come consuetudine del Gruppo Abeliano numerosi ospiti e artisti professionisti interverranno ad arricchire la manifestazione, ed eventualmente ad interpretare opere finaliste premiate.Infotel: info@teatroabeliano.com; 080.5427678, 080.5425924.