Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 83-74 con la Virtus Bologna

(via Happy Casa Brindisi Fb)

Nella seconda gara della semifinale dei play off scudetto di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 83-74 in casa con la Virtus Bologna. Primo quarto, Thompson 10-8 per i pugliesi. Harrison, 13-11. Weems, 16-13 per gli emiliani. Willis, 18-16 Happy Casa. Teodosic, Bologna prevale 19-18. Secondo quarto, ancora Teodosic, 22-18 Virtus. Alibegovic, 26-23. Harrison, 28-26 per la squadra di Frank Vitucci. Perkins, 30-28. Ricci impatta per gli emiliani, 32-32. Markovic, 34-32 Virtus. Gamble, 36-32. Willis, 37-36 Happy Casa. Teodosic, 39-37 Virtus. Bologna si impone di nuovo 39-38. Terzo quarto, Ricci 44-38 Virtus. Teodosic, 47-40. Markovic, 48-42.

Thompson tiene in gara i pugliesi, ma 48-44 per gli emiliani. Hunter, 52-44. Belinelli, 54-46. Ancora Belinelli, 57-49. Bologna trionfa 60-56. Quarto quarto, Ricci 63-56 Virtus. Zanelli mantiene in partita i pugliesi, però 65-59 per gli emiliani. Pajola, 68-59. Abass, 70-60. Ancora Abass, 73-63. Hunter, 75-65. Ricci, 77-69. Ancora Ricci, 80-69. Teodosic, 81-72. Belinelli, 83-72. La Virtus Bologna vince questo quarto e 83-74 tutta la partita. Gli emiliani si portano sul 2-0 nella serie. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison 16 punti e Perkins 15. Negli emiliani Teodosic e Belinelli 16 punti. Nella terza gara della semifinale dei play off scudetto l’ Happy Casa Brindisi giocherà mercoledì 2 Giugno alle 20,45 fuori casa con la Virtus Bologna.