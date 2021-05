Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 97-90 in casa col Sassari

(via Happy Casa Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 97-90 in casa col Sassari. Primo quarto, Willis 8-0 per i pugliesi. Bilan tiene in gara i sardi, però 12-6 Happy Casa. Perkins e Willis, 21-11 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Perkins, Brindisi prevale 28-22. Secondo quarto, Burnell 35-34 per i sardi. Harrison e Bostic, 37-34 per i pugliesi. Bilan, 42-37 Sassari. Thompson, 44-42 per la squadra di Frank Vitucci. Bilan impatta per i sardi, questo quarto termina in parità, 44-44.

Terzo quarto, tripla di Harrison, 55-54 per i pugliesi. Perkins, 58-56. Willis, 65-60. Bostic, Brindisi trionfa 67-65. Quarto quarto, Bendzius 76-73 per i sardi. Burnell, 78-73. Spissu, 81-73. Kruslin, 86-75. Bilan, 94-83. Kruslin, Sassari vince questo quarto e 97-90 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. E’ seconda in classifica con 38 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison 22 punti e Perkins 21. Nel Sassari Kruslin 22 punti e Burnell 20. L’ Happy Casa Brindisi giocherà venerdì 7 Maggio alle 20 fuori casa col Trento nell’altro recupero.