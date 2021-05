Calcio, Play Off: il Lecce sfida il Venezia, il Monza gioca col Cittadella

FRANCESCO LOIACONO - Domani si disputeranno le semifinali di ritorno dei play off di Serie B. Alle 18,30 il Lecce sfiderà al “Via del Mare” il Venezia. I salentini dopo la sconfitta per 1-0 in trasferta nell’andata dovranno vincere per qualificarsi alla finale. In caso di parità di risultati tra andata e ritorno andrà avanti la squadra di Eugenio Corini per il miglior piazzamento in classifica rispetto al Venezia al termine della fase regolare del torneo. Il Lecce ha concluso al quarto posto, il Venezia è arrivato quinto.

Alla squadra di Paolo Zanetti basterà un pareggio. Alle 20,45 il Monza giocherà in casa col Cittadella. I lombardi dopo la sconfitta per 3-0 fuori casa nell’andata dovranno imporsi con lo stesso punteggio per approdare all’atto conclusivo dei play off. Alla squadra di Roberto Venturato per qualificarsi servirà un pareggio o una sconfitta per 2-0.