BARI - In occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, lunedì 17 maggio la fontana monumentale di piazza Moro e la Torre dell’orologio del Palazzo della Città metropolitana di Bari saranno illuminate con i colori dell’arcobaleno.Accogliendo una richiesta del tavolo tecnico LGBTQI della città di Bari, le amministrazioni comunale e metropolitana aderiscono all’iniziativa per promuovere una cultura sempre più inclusiva e per sensibilizzare la cittadinanza sul contrasto a qualsiasi forma e fenomeno di omofobia, bifobia e transfobia.