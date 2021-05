Giornata internazionale dell'infermiere. Galante (M5S): “istituzionalizzare in Puglia l'infermiere di famiglia”

BARI - Oggi 12 maggio si celebra la giornata internazionale dell’infermiere. Il tema scelto quest’anno dalla FNOPI è “Ovunque per il bene di tutti – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace”.“La pandemia - spiega il consigliere del M5S Marco Galante - ha reso ancora più evidente la necessità di potenziare l'assistenza territoriale e l’importanza dell'assistenza infermieristica, per anni purtroppo sottovalutata. Una figura centrale, come sottolinea la stessa FNOPI, è quella dell'infermiere di famiglia e comunità, per la cui istituzionalizzazione in Puglia sto lavorando da tempo. Dopo un primo incontro con gli OPI provinciali, l’assessore alla sanità Lopalco e l'assessora al welfare Barone, è stata prodotta una proposta inviata all’Assessorato alla sanità. Lavoreremo su due binari: l’attivazione di un percorso di formazione specifica con l’acquisizione di titoli accademici e di corsi di formazione con il supporto della Regione, per avviare tempestivamente l’organizzazione dell’assistenza territoriale, come previsto anche dalla norma nazionale, e in parallelo lavoreremo per l’inquadramento professionale dell’infermiere di famiglia e con gli ambiti di intervento, dal momento che allo stato attuale le Asl stanno applicando tipologie contrattuali differenti. Per questo secondo aspetto abbiamo proposto all’assessorato alla sanità di elaborare linee guida regionali, far partire una sperimentazione pilota in tutte le Asl e istituire una cabina di regia tecnica regionale. Un percorso che stiamo portando avanti perchè riteniamo necessario cambiare il modello sanitario vigente per venire incontro ai bisogni della popolazione più fragile. Continueremo a lavorare perchè presto l’istituzionalizzazione dell’infermiere di famiglia diventi realtà”.