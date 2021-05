ROMA - Sul fronte riaperture, ecco un calendario provvisorio che si sta delineando: il 15 maggio riapertura piscine all'aperto e stabilimenti balneari. Per le palestre invece la data di riapertura resta indicativamente quella del 1 giugno. Per palestre e piscine il Cts ha già fissato le regole: 2 metri in palestra, 10 metri quadri in piscina. Nella fase iniziale il via libera potrebbe comunque riguardare solo gli allenamenti individuali.