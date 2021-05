Bari, illmuinato Sacrario militare

BARI - "Sono ultimati i lavori di sostituzione di tutti i corpi illuminanti dell’ultimo tratto di via Gentile e del ponte del canale Valenzano nel Quartiere Japigia. Erano anni che questo posto meritava la giusta visibilità...e non in senso metaforico!!!". Così in una nota Lorenzo Leonetti Presidente Municipio 1."Il lavoro - prosegue - rientra nel #ProgettoSmart del comune di Bari. Questo intervento, nella sua semplicità mi rende felice e gratifica l’impegno di noi amministratori. Da oggi, quando percorrerete via Gentile, ricordatevi che sulla vostra sinistra, a pochi metri dal canale Valenzano, vi è il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari, un luogo che merita il rispetto di tutti noi: custodisce oltre 70.000 resti mortali di nostri concittadini che hanno perso la vita durante i due conflitti mondiali e onora gli uomini che si sono sacrificati per la nostra Patria. Sono molto contento per questo e ringrazio il Sindaco Decaro, l’assessore Giuseppe Galasso ed il suo staff per averci ascoltato e per aver reso possibile questo bellissimo traguardo", conclude Leonetti.