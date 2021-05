(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo all’11’ la Feralpi Salò passa in vantaggio con Tulli, tiro da fuori area. Al 14’ Scarsella dei lombardi colpisce la traversa. Al 20’ D’ Ursi del Bari centra il palo. Al 32’ Sarzi dei biancorossi con un tiro di destro non inquadra la porta. Mercoledì 26 Maggio il Bari giocherà la gara di ritorno al “San Nicola” e dovrà vincere per qualificarsi al secondo turno della fase nazionale dei play off.

Nell’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C il Bari perde 1-0 in trasferta con la Feralpi Salò. Nel primo tempo all’11’ Scarsella dei lombardi non concretizza una buona occasione. Al 15’ Carraro della Feralpi Salò va vicino al gol. Al 36’ D’ Ursi del Bari non riesce a schiacciare di testa in porta.