(Agenzia Vista) - Milano, 10 Maggio 2021 - Con il Presidente del Consiglio Mario Draghi “parleremo anche del tema sbarchi, perché 2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un Paese che vuole ripartire”. Lo ha detto Matteo Salvini in un punto stampa davanti a Palazzo Lombardia, a Milano.