Ancora attivo il bando Start 2021 a sostegno dei lavoratori dello spettacolo

BARI - Ancora attivo il bando promosso dalla Regione Puglia “Start 2021” volto a sostenere il settore dello spettacolo del nostro territorio. L’Avviso prevede un bonus, nella forma di una sovvenzione una tantum, pari a 2.000 euro, per i lavoratori autonomi dello spettacolo gravati dalle molteplici difficoltà causate dell'emergenza epidemiologica Covid-19.La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Puglia è di 4.000.000 euro, con l’obiettivo di sostenere il lavoro autonomo, preservare la competitività economica e la coesione sociale.L’Avviso è rivolto a:- liberi professionisti, titolari di partita iva già attiva alla data del 1° febbraio 2020 purché non di natura commerciale d'impresa;- i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, attivi alla data del primo febbraio 2020, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS);- i titolari di almeno un contratto di collaborazione occasionale attivo nel corso dell'esercizio finanziario 2020, iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo - INPS (ex Gestione ENPALS).La procedura sarà attiva fino alle ore 12.00 del 13 luglio 2021 sulla pagina www.sistema.puglia.it/start2021 e sino ad esaurimento risorse. Per la partecipazione al bando è necessario essere titolare di una utenza SPID di livello 2 o CIE ed effettuare l’accesso al portale Sistema Puglia attraverso uno di questi canali ed essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata.Inoltre è stata prorogata la possibilità di presentare una nuova candidatura da parte degli esclusi, con provvedimento successivo al 12/03/2021, al bando “Start 2020” a sostegno dei lavoratori autonomi.Infatti coloro i quali si trovassero in tale condizione potranno presentare esclusivamente una ulteriore e nuova istanza di candidatura comunque non oltre le ore 12.00 del 24/06/2021.