Immigrati morti in un camion, 28enne in manette

MILANO - Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato e catturato a Cinisello Balsamo, nel Milanese, l'uomo nel cui camion furono trovati morti 39 immigrati in Inghilterra, nell'ottobre 2019. Il 28enne era destinatario di un mandato di arresto europeo e viene ritenuto membro di un' organizzazione accusata di essere dedita all'immigrazione clandestina: avrebbe fornito il proprio camion per far entrare irregolarmente 39 migranti vietnamiti che, giunti in Inghilterra, furono trovati morti all'interno del veicolo tra il 23 e il 24 ottobre 2019.