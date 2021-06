Puglisi da record conquista lo Slalom dei trulli

MONOPOLI (BA) - E' il 23enne di Giarre (CT) Michele Puglisi il nuovo "re" dello Slalom dei Trulli. Il giovane siciliano della scuderia TM Racing su Radical SR4 ha vinto questo pomeriggio la 4a prova del Campionato Italiano Slalom ACI Sport con una terza manche da capogiro, 145,61 secondi il tempo realizzato - che costituisce il record assoluto del tracciato- per percorrere i 3,5 km della "panoramica" che da Monopoli conduce ad Alberobello, rallentati da 16 barriere ad ostacoli.Piazza d'onore, su vettura gemella, per il messinese Emanuele Schillace, distaccato di 1,20". Grazie a questo risultato, il compagno di squadra siciliano conserva la leadership della classifica tricolore. Sul terzo gradino del podio, al volante della sua Osella PA9 motorizzata Honda, è salito il plurititolato campione di Sorrento, Luigi Vinaccia.Sono rimasti con un pugno di mosche in mano, invece, il campione italiano in carica Salvatore Venanzio, quarto su Radical SR4, e il molisano Fabio Emanuele, dominatore delle due ultime edizioni, che ha concluso al quinto posto su Osella PA9 Alfa Romeo. Al decimo posto il migliore dei pugliesi, il lucerino Domenico Palumbo, su Radical SR4.Si invia qui il link wetransfer dove scaricare materiale video con interviste a Francesco Ranieri, presidente Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo, direttrice Ac Bari Bat, Carmine Capezzera, direttore di gara e il vincitore Michele Puglisi