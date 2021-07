Putignano, buona la prima per Ubuntu

PUTIGNANO (BA) – dopo la ripresa della rassegna teatrale avvenuta il 23 giungo con Barbara Grilli e la sua intensa narrazione della storia di Palmina Martinelli, giovanissima fasanese uccisa nei primi anni '80, ed alla sua “paradossale ed incomprensibile” vicenda giudiziaria, ecco il secondo appuntamento, programmato presso il laboratorio urbano di Putignano (ex macello) per il 7 luglio: “... Fino alle Stelle! Scalata in musica lungo lo stivale”, di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, Regia Raffaele Latagliata, Produzione ARS Creazione e Spettacolo.Un’impresa a dir poco improbabile quella di Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, e Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite: scalare l’intero stivale alla ricerca di fama e gloria per arrivare... Fino alle Stelle! Un sogno ardito e un po’ folle, soprattutto considerandone il punto di partenza: la strada. Soprattutto negli anni ‘50. Soprattutto in Sicilia. Soprattutto senza un soldo in tasca. Ma talvolta è necessario avere il coraggio di sfidare la sorte per cercare di realizzare i propri sogni, anche a costo di apparire degli illusi.Così, Tonino e Maria, piombati casualmente l’uno nella vita dell’altra, scoprendosi legati da un’intesa artistica impossibile da ignorare, decidono di intraprendere il viaggio. Un viaggio non solo lungo tutta la penisola attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche dentro loro stessi, che li condurrà alla ricerca della grande occasione che possa cambiar loro la vita, un’occasione che forse non arriverà mai o forse sì? Magari non proprio come se l’erano immaginata...L'ingresso del pubblico è consentito dalle ore 21.00, inizio spettacolo ore 21.30 Chi aveva acquistato l‟abbonamento per la stagione 2020/21 potrà accedere agli spettacoli presentando l'abbonamento all'ingresso e senza necessità di prenotazione. Per loro sono stati riservati i medesimi posti scelti in sede di acquisto dell'abbonamento.La normativa anti covid ha imposto di ridurre considerevolmente il numero di posti disponibili; per tale ragione è opportuno affrettarsi nell‟acquisto del biglietto, che consentirà anche la scelta del proprio posto numerato, e che sarà possibile presso Sinensis – è tempo di tè (Piazza Plebiscito, 5-Putignano) oppure online (a prezzi scontati) attraverso il sito apuliaticket.it/ubuntu.Ubuntu - Autoproduzioni culturali è una delle associazioni accreditate sul portale cartadeldocente.istruzione.it e 18app.italia.it (sezione TEATRO).: associazioneculturale.ubuntu@gmail.com - Tel. 3394695481