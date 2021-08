Migranti, Marti (Lega): 1000 sbarchi in Salento in tre mesi, Puglia a rischio

"Gli sbarchi di oggi a Santa Maria di Leuca - prosegue - portano a mille il numero dei migranti giunti dal mese di giugno sulle coste Salentine. Il consolidamento di questa rotta non può che destare molta preoccupazione per quanto rischia di avvenire nei prossimi giorni, creando seri problemi sanitari e di ordine pubblico. È necessario ma soprattutto urgente un intervento del Presidente Draghi per affrontare e gestire al meglio il problema dei nuovi e numerosi flussi di migranti diretti verso le nostre coste, prima che il fenomeno esploda a settembre, in maniera seria e pericolosa nell’indifferenza totale”, conclude Marti.

BARI - “La Puglia è tornata ad essere un approdo “sicuro” nelle rotte degli scafisti di tutto il Mediterraneo". Lo dichiara il Commissario della Lega Puglia Roberto Marti.