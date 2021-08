Rissa tra bande nel Barese: 4 denunciati

I carabinieri, allertati dai cittadini, sono intervenuti sul posto riuscendo ad identificare quattro giovani mentre gli altri si erano dileguati. I militi sono in attesa di avere le immagini delle telecamere poste sul parco in modo da identificare tutti i responsabili.

Rissa tra bande composte da maggiorenni di età compresa dai 18 e 20 anni nel Parco Nassirya di Triggiano, in provincia di Bari. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero volati calci e pugni per futili motivi, forse per un complimento ad una ragazza dell'altro gruppo, fino a quando sarebbe estratta una pistola giocattolo modificata.