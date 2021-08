Video incastra piromane: arrestato un allevatore 50enne di Benevento

BENEVENTO - I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montesarchio (BN) e del NIPAAF di Benevento, hanno arrestato un allevatore 50enne sorpreso dalle telecamere mentre appiccava un incendio nel Comune di Montesarchio alla località Fiego. - I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montesarchio (BN) e del NIPAAF di Benevento, hanno arrestato un allevatore 50enne sorpreso dalle telecamere mentre appiccava un incendio nel Comune di Montesarchio alla località Fiego.





L'uomo è stato filmato nel momento in cui usa l'accendino e poi si allontana dal punto di innesco. La stessa area bruciata, a luglio scorso, è stata oggetto di estesi incendi boschivi che hanno richiesto l'impiego di numerosi uomini e mezzi a terra, nonché impiego di velivoli antincendio come i canadair ed elicotteri. Da lì il posizionamento di diversi dispositivi di videosorveglianza che hanno incastrato l'allevatore. Secondo gli investigatori l'incendio sarebbe finalizzato proprio al rinnovo del pascolo per massimizzare il profitto derivato dalla propria azienda zootecnica. Le indagini e il piazzamento delle telecamere, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati svolti mediante una preliminare analisi storica degli eventi incendiari, con l'applicazione del metodo scientifico denominato “Metodo delle Evidenze Fisiche” (M.E.F.) che ha consentito di individuare con precisione i punti di innesco degli incendi sviluppatisi in passato nella zona.