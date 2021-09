Catania-Bari: sfida di cartello con diretta su Antenna Sud

(via Ssc Bari Fb)

NICOLA ZUCCARO - Dopo Rai Sport per Potenza-Bari, disputatasi lo scorso 29 agosto, sarà Antenna Sud a trasmettere la seconda gara in chiaro dei biancorossi nel campionato di Serie C 2021-22. Domenica 19 settembre, con inizio del collegamento alle ore 14.15, la 41enne emittente televisiva pugliese consentirà ai tifosi biancorossi di poter visionare Catania-Bari.



A partire dalle 14.30, il Massimino ospiterà un confronto caldo, non solo per il clima tipicamente estivo che persiste sulla città etnea, ma anche per le differenti ambizioni delle due squadre. A partire dal Catania, che vorrà riscattare l'1-0 subìto il 12 settembre sul campo della Paganese, prossimo avversario del Bari alle 14.30 di domenica 26 settembre al San Nicola.





I galletti, galvanizzati dalla vittoria esterna in casa del Picerno (anch'essa per 1-0), puntano al secondo successo consecutivo su un campo esterno. Vincere a Catania consentirebbe al Bari di scavalcare temporaneamente il Monopoli in vetta al Girone C. L'attuale capolista sarà impegnata al Veneziani con l'Avellino nell'altro incontro di cartello della quarta giornata, in programma per le 20.30 di lunedì 20 settembre e che sarà trasmesso diretta sul Canale 57 di Rai Sport del digitale terrestre.